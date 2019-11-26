Не может диктовать: Зеленский резко высказался о Коломойском, видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Эстонию высказался о бизнесмене Игоре Коломойском. По его словам, олигарх не может диктовать украинской власти направление внешней политики.

Зеленский подчеркнул, что Коломойский не является главой государства.

"Что касается господина Коломойского, меня поддержали 73%. Если среди них был господин Коломойский, то я очень рад, что есть столько украинцев, которые меня поддержали", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что Коломойский – один из граждан Украины и не более.

Напомним, что недавно Коломойский заявил, что Украине необходимо улучшать отношения с Россией, поскольку РФ "сильнее Украины".

Как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который приезжал в Киев с официальным визитом.