Появились новые яркие фотожабы с велосипедом Зеленского

В сети посмеялись с подарка президента Эстонии Керсти Кальюлайда, который презентовал велосипед главе Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в эту страну.

Фотожабы опубликовал политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

На одной из картинок изображена сцена из советского фильма, а на другой - с французского. Также на них написаны якобы реплики героев.

Ранее отмечали, что в сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский играл роль президента Украины Василия Голобородько, тот передвигался именно на велосипеде. Многие ожидали от Зеленского, что он и на реальном посту президента будет ездить именно на велосипеде.

Как сообщал "Апостроф", сеть взорвалась шуточными картинками про подаренный Владимиру Зеленскому велосипед.

Также двусмысленный презент стал очень обсуждаемым в интернете, и пользователи не упустили момент пошутить.