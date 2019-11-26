Снега не будет, но: синоптик дал детальный прогноз на Новый год и Рождество в Украине

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты ICTV".
"Снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет", - сообщил народный синоптик Леонид Горбань.
31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 ночью. На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.
Как сообщал "Апостроф", ранее британские метеорологи спрогнозировали для Украины резкое похолодание в начале декабря.
Между тем, 27 ноября в Украине ожидается потепление, температура поднимется в среднем на 5-10 градусов.