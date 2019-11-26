Трюки с ценниками и не только: названы популярные схемы обмана в "черную пятницу"

В Украине реально большие скидки на распродажах в честь "черной пятницы" - редкость, продавцы часто прибегают к схемам обмана - меняют ценники и пытаются продать товар "в нагрузку".

Об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов, сообщает "Обозреватель".

По его словам, некоторые магазины действительно снижают цены, но не на все товары, а на пару позиций. Это позволяет им утверждать, что действительно есть скидка, например в 85%, и привлекать этим внимание покупателей.

Несмиянов отметил, что самые большие скидки зачастую делаются на устаревшие модели техники или старые коллекции одежды.

"Все новое вряд ли будут распродавать за бесценок. А вот старые сезоны могут выйти в продажу с достаточно серьезной скидкой. Но мы должны понимать, что накрутка на вещах - до 300%. То есть, продавая даже за 75%, магазины все равно выйдут в плюс или хотя бы в ноль", - сказал он.

Эксперт предупредил, что во многих городах бизнесмены накануне дня распродаж резко повышают цены, а потом их снижают. Популярным является "трюк" с переклеиванием ценников. Еще одна распространенная схема - продажа вещей "в нагрузку".

"Вам могут продать куртку, а сверху постараться продать шарф. На чем-то вы сэкономите, а на чем-то - проиграете. Т.е. иногда стоит купить отдельно куртку, а отдельно - шарф. Это экономично", - уточнил Несмиянов.

Он призвал украинцев не покупать вещи в спешке, особенно те, что не подлежат возврату, и быть внимательными.

Читайте также материал "Апострофа": Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку.