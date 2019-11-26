В Крыму дали новую "должность" матери скандальных финалисток украинского "Евровидения"

В Крыму назначили нового уполномоченного по правам человека – Ларису Опанасюк, маму певиц дуэта ANNA MARIA, которые попали в скандал на отборе украинского конкурса "Евровидение".

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

Против Опанасюк в 2016 году Советом нацбезопасности Украиныбыли введены персональные санкции, утвержденные указом президента. На тот момент Опанасюк являлась заместителем представителя Совета министров, то есть заместителем Сергея Аксенова. До этого Опанасюк возглавляла Комитет по охране культурного наследия, а до работы в крымском правительстве служила в прокуратуре с коротким забегом в юридический отдел агробанка "Украина".

"Дочки Опанасюк – дуэт ANNA MARIA, претендовавший на участие в Евровидении-2018 от Украины, а муж – судья Верховного суда Крыма в отставке, против которого Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене", - написал Наумлюк.

Как сообщал "Апостроф", в сети разгорелся громкий скандал с участием финалисток украинского "Евровидения" из дуэта ANNA MARIA, которые не смогли дать ответ на вопрос журналиста о том, чей Крым.