В Минобороны назревает скандал из-за пропажи боевых машин под Львовом

Боевой техники на сумму более 8,9 миллиона гривен не досчитались в одной из воинских частей во Львовской области.

Об этом сообщает Военная прокуратура Западного региона Украины.

Недостаток обнаружили во время внеплановой инвентаризации. Военное командование не обеспечило надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества во время особого периода.

По данному факту уже внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 425 УК Украины. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Западного региона Украины, а досудебное расследование - Территориальное управление ГБР, расположенный во Львове.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 6 мая 2019 состоялся тендер, в ходе которого военная часть А0515 Главного управления разведки Минобороны заказала в ООО "ВиДи автострада" спецавтомобили Toyota Camry на общую сумму 2,7 миллиона гривен.