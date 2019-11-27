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Одесская школьница отправилась на женский саммит в Польшу вместе со STEM is FEM - бизнесмен Сергей Токарев

среда, 27 ноября 2019, 19:43
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Украинская школьница приняла участие в крупнейшем польском техсаммите для женщин благодаря победе в первом модуле благотворительного проекта STEM is FEM.

Об этом рассказывает инициатор проекта, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

По его словам, 16-летняя Наталья Снигур из Одессы продемонстрировала лучшие знания по теме биотехнологии во время образовательного модуля STEM is FEM, и получила участие в Perspektywy Women in Tech. Это крупнейший польский международный STEM-саммит для женщин. В этом году в нем приняли участие более 6300 участников из 52 стран мира.

"За два дня более 150 спикеров поделились своими историями. Мне очень запомнились выступления физикини Сабрины Гонсалес Пастерски, которую называют новым Эйнштейном, Марго Герритсен из Стэнфорда, и Жозефины Смит, возглавляющей IT департамент в британском Amazon. За два дня я получила очень много мотивации, теперь хочется еще больше работать для достижения новых высот", – рассказывает Наталья Снигур.

На саммите обсуждали последние тенденции мира технологий и достижения женщин на в технологических отраслях. Например, отметили, что у компаний, которые поддерживают женщин на руководящих позициях, прибыль в среднем на 35% выше, чем у тех компаний, которые этого не делают. Также обсуждали, как привлечь больше женщин к сфере технологий.

"Польша занимает первые позиции по процентному соотношению девушек на STEM-факультетах в ЕС. Полякам есть что рассказать по этому поводу и они могут поделиться опытом с международным сообществом. Чтобы привлечь к этому тренду Украину, мы начали благотворительный образовательный проект STEM is FEM. Наша цель - популяризировать обучение в области математики, технологий, инженерного дела и науки среди девушек", - считает инициатор проекта STEM is FEM Сергей Токарев.

На сайте проекта продолжается конкурс на отбор ко второму образовательного модулю по теме IT. Конкурс продлится до 30 ноября, а принять участие в нем могут девушки со всей страны.

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