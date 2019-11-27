Суд принял решение по судьбе владельца отеля в Одессе, где заживо сгорели люди

В среду, 27 ноября, по решению Одесского Апелляционного суда владелец сгоревшего отеля "Токио Стар", пожар в котором унес жизни девяти человек, Вадим Черный был освобожден из-под стражи под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель".

Суд первой инстанции назначил Вадиму Черному залог в 53 млн грн. Бизнесмен обратился в Апелляционный суд сначала с просьбой уменьшить сумму залога, а потом - отпустить его под домашний арест. После десятка судебных заседаний, во время которых поменялось несколько судей, Черного все-таки отпустили под домашний арест прямо из зала суда.

Следующее заседание суда по апелляции Вадима Черного состоится 4 декабря. Суд будет рассматривать вопрос о снятии ареста с имущества бизнесмена.

Как сообщал "Апостроф", пожар в отеле "Токио Стар", забравший жизни девяти человек, мог начаться из-за короткого замыкания в прачечной.