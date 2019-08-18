Смертельный пожар в отеле Одессы: появился рассказ очевидцев о трагедии

Пожар в отеле "Токио стар", забравший жизни девяти человек, мог начаться из-за короткого замыкания в прачечной.

Об этом рассказывают жильцы сгоревшего одесского отеля.

Люди говорят, что проблемы с проводкой были частыми и об этом сообщали администрации отеля, однако в руководстве никак не реагировали.

В момент пожара людей в их номерах будили стуком кулаками в дверь, так как пожарная сигнализация здесь не работала.

Пожарные отмечают, что только чудом удалось избежать большего числа жертв, ведь форма здания создавала эффект печной трубы и большую тягу, быстро распространяя огонь и дым.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владелец отеля Вадим Черный уже находится под стражей.