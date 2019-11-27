Ученые нашли мумию щенка, умершего тысячи лет назад: опубликованы фото

Ученые обнаружили в Сибири останки щенка, которые пролежали во льдах около 18 тыс.лет.

Об этом сообщает The Sun.

Благодаря холоду хорошо сохранились кости, мягкие ткани, шерсть, усы и полный набор зубов. Ученые пока не установили причину смерти щенка, который умер в двухмесячном возрасте.

Кроме того, специалисты пока не смогли определить, был ли это щенок волка или собаки. Было выдвинуто предположение, что это пример эволюционного перехода от одного вида к другому.

Образцы тканей российские ученые передали шведскому Центру палеогенетики, в котором находится крупнейший в Европе банк ДНК собак со всего мира. Однако расширенный анализ не помог идентифицировать вид щенка с первой попытки.

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Напомним, что в Египте, неподалеку от Каира, выставили большую экспозицию животных, найденных в древнем некрополе.