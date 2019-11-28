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Савченко отметилась дерзкой выходкой с журналистом: в сети ажиотаж

четверг, 28 ноября 2019, 09:32
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Известный журналист Сергей Иванов раскрыл неожиданные детали интервью, которое он взял у бывшего народного депутата Надежды Савченко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, Савченко в ходе интервью использовала в адрес журналиста весьма "крепкие" выражения.

"Из вас хороший следователь бы вышел. Умеете за**ывать. Аж на**й послать хочется", – высказалась Савченко в рамках небольшой перепалки с Ивановым.

Полная версия интервью, по словам журналиста, должна выйти 28 ноября в 20:00 в программе "Антиподы" на канале "Исландия.

Мнения пользователей по поводу интервью разделились. Некоторые ожидают его с нетерпением, другие же критикуют авторов за выбор участника программы.

Как ранее сообщал "Апостроф", Надежда Савченко получила работу на телеканале Zik, который принадлежит Тарасу Козаку - соратнику главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

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