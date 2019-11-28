Требовали несуществующие долги: крымские правоохранители задержали банду под Херсоном

В Херсонской области группа злоумышленников похищала транспорт, требовала деньги и похищала людей, требуя у них выплаты несуществующих долгов.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в АР Крым и Севастополе.

Начальник полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак отметил, что пока их действия следователи квалифицируют по трем статьям УК Украины, им сообщено о подозрении в совершении преступлений. По его словам, в ходе расследования уголовного производства по ст. 255 (Создание преступной организации) УК Украины, следователи крымской полиции получили информацию о фактах угонов транспортных средств, похищения людей и вымогательства.

"К совершению преступлений оказались причастны двое граждан - членов этнической организованной преступной группировки. Злоумышленники держали в страхе жителей целого районного центра Херсонской области. Они запугивали граждан и требовали несуществующие долги под угрозой физической расправы. В частности, в течение короткого промежутка времени следователи совместно с оперативниками СБУ Херсонской области задокументировали факт вымогательства у местного жителя под надуманным предлогом 2 тысяч долларов США", - говорится в сообщении полиции.

"Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения "долговых" требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств правонарушители открыто похитили автомобиль потерпевшего", - отметил Стрижак.

В результате проведенных мероприятий следователи и спецназовцы Крымской полиции совместно с СБУ Херсонской области, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.