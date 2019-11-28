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В Украине вступил в силу закон о незаконном обогащении: кому грозит тюремный срок

четверг, 28 ноября 2019, 11:35
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В четверг, 28 ноября, в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По новому закону, приобретение чиновником активов, стоимость которых превышает его доходы более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (на сегодня это примерно 6,2 млн гривен), наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами подразумеваются не только денежные средства, но также и другое имущество, имущественные права, нематериальные активы, криптовалюта, а также услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, документом определяется возможность рассмотрения уполномоченными органами дел о приобретении чиновниками незаконных активов за три года до вступления закону силу (с 28 ноября 2016 года).

Напомним, подробнее о принятии резонансного закона читайте в материале "Апострофа": Криминальное чтиво: как Рада принимала закон о незаконном обогащении.

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