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Элитный отдых главы АМКУ Терентьева: журналист подсчитал стоимость поездки топ-чиновника на курорт

пятница, 29 ноября 2019, 15:07
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Сумма, которую потратил глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев на свой отдых с семьей на элитном горнолыжном курорте Куршавель, составляет как минимум несколько десятков тысяч долларов.

Об этом сообщил журналист Евгений Плинский, передают "Украинские новости".

Сам чиновник указывал, что его отдых стоил около 2500 долларов, однако журналист представил свои аргументы.

"Только за перелет в Женеву Терентьевы отдали почти три тысячи долларов. Прайс на проживание на курорте стартует от 5-6 тысяч долларов за неделю за семью до 5-6 тысяч долларов за сутки", - отметил он.

Журналист обратил внимание на фото семьи Терентьева на фоне ресторана Le Cap-Horn. Прайс этого ресторана для обеда одного человека – 100 евро. С учетом аренды снаряжения, ски-пассов, трансферов, отелей и ресторанов элитного Куршавеля "вложиться семье из четырех человек в озвученную Юрием Терентьевым цифру невозможно", утверждает он. Также Евгений Плинский отметил, что расходы на двухнедельный отдых семьи в Турции в элитном отеле Vogue Hotel Bodrum (5 звезд) составил около 26 тысяч долларов.

Журналист также указал, что у Терентьева видели автомобиль Jaguar, что он приобретал абонемент в спортклуб "5 Элемент" за 8 тысяч долларов и потратил на поездку в Египет 7,5 тысяч долларов.

Евгений Плинский призвал правоохранительные органы "перестать закрывать глаза" на траты чиновника, который, по его оценке, не задекларировал 679 тысяч долларов.

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