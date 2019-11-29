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Как два президента в одном государстве: протоиерей УПЦ рассказал о причинах церковного кризиса

пятница, 29 ноября 2019, 10:45
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Протоиерей УПЦ Данилевич Фото: Facebook

Провозглашение автокефалии Православной Церкви Украины стало опасным прецедентом в церковной истории, который может привести к глобальному расколу в мировом православии.

Об этом заявил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич в интервью "Апострофу".

По его мнению, поместные церкви в такой ситуации вынуждены признавать ПЦУ, поскольку подвержены давлению со стороны Константинополя.

"Ситуация с провозглашением автокефалии ПЦУ противоречит канонам и традиции Православной Церкви. Такого никогда не было в церковной истории, чтобы признавалось наличие священнического и епископского сана за теми, кто его совсем не имеет. Это понимают в Поместных Церквях. А потому, даже те Церкви, которые солидаризируются с действиями Фанара и признали ПЦУ, вынуждены делать это не потому, что это правильно с церковной точки зрения, а потому что они подвергаются внешнему давлению… Сейчас мировое православие не просто вошло в зону турбулентности, оно стоит перед угрозой раскола. И виной тому действия Константинополя", - заявил священнослужитель.

Также он на политическом примере пояснил, в чем суть кризиса в украинском православии. Представитель УПЦ привел историческую справку о церковной жизни в Украине и высказал мнение, что действия Константинополя по признанию ПЦУ приведут к катастрофическим последствиям.

"Сейчас в Украине два митрополита Киевских. Это как два президента в одном государстве. Почему наша УПЦ выступает против ПЦУ? Потому что ПЦУ была создана на основе УАПЦ и УПЦ КП, которые когда-то были частями нашей Церкви. Говоря светским языком, в начале 1990 годов в Украине состоялись процессы церковного сепаратизма… Действия Константинопольского патриархата только привели к еще большим проблемам - не только в Украине, они породили всеправославный кризис", - отметил протоиерей.

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