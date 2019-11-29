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Суд вынес решение по "королю контрабанды" Альперину

пятница, 29 ноября 2019, 22:51
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста для бизнесмена Вадима Альперина, которого ранее президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды" в Украину.

В ходе заседания судья объявила решение о мере пресечения "королю контрабанды" Вадиму Альперину в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 25 января) с правом внесения залога в сумме 36 тысяч 440 прожиточных минимумов, то есть 70 млн грн.

В случае внесения залога суд обязал Альперина сдать паспорта, носить электронный браслет, являться по первому требованию в полицию.

По данным следствия, Альперин мог влиять на ход предварительного расследования правоохранителей (2017-18 годы), предлагал (а, возможно, и давал) тысячи долларов взяток правоохранителям, судьям, прокурорам.

По словам стороны обвинения, данные, полученные с телефона и электронной почты Альперина, свидетельствуют о том, что сотрудники правоохранительных органов присылали ему секретную информацию, в частности о следственных действиях, которые планируются касательно его.

Сторона защиты назвала доказательства следствия манипулятивными и необоснованными.

Как ранее сообщал "Апостроф", задержанному в среду, 27 ноября, при визите в Специализированную антикоррупционную прокуратуру бизнесмену Вадиму Альперину стало плохо в зале суда.

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