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"Королю контрабанды" Альперину внезапно стало плохо: фото и видео заседания суда

пятница, 29 ноября 2019, 14:56
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Фото: Слово і Діло

Задержанному в среду, 27 ноября, бизнесмену Вадима Альперину, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом" контрабанды, стало плохо в зале суда.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Слово і Діло".

"Хотел бы сообщить, что в период нахождения моего подзащитного с работниками полиции, он пожаловался на состояние своего здоровья. Выпил лекарства, но есть необходимость вызвать скорую", - рассказал его адвокат.

По словам адвоката, ухудшение состояния Альперина никак не связано с тем, что заседание суда перенесли.

Как уточнил представитель защиты, у Альперина проблемы с давлением. Сам подозреваемый подтвердил судье, что ему нужна медицинская помощь.

Напомним, одесский бизнесмен Вадим Альперин 27 ноября должен был явиться на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, где его и задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее Вадим Альперин убежал от детективов НАБУ во время спецоперации, когда были задержаны 10 сотрудников таможни. Президент Владимир Зеленский публично попросил помощи в его поисках. До этого стало известно, что он предлагал сотрудникам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

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