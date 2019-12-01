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Готовы выступить даже в Москве: названы расценки "95 квартала" за выступления на Новый год

воскресенье, 01 декабря 2019, 14:35
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Студия "95 квартал" озвучила расценки артистов на новогодние выступления.

Об этом сообщает "Апостроф".

Цена зависит от состава артистов, который может меняться. В среднем цена за полное часовое выступление составляет 60 тысяч долларов с участием не менее 7 "медийных" участников.

"Выступление можем организовать. У них час, в среднем, стоит 60 тысяч, плюс райдеры (список бытовых требований артистов, которые нужно выполнить принимающей стороне, - ред.), дорога и прочее", - уточнил менеджер.

Менеджеры "Квартала 95" сообщили, что президент Владимир Зеленский, лидер коллектива, выступать не будет ни при каких условиях. Также от всех выступлений отказался и депутат от президентской фракции "Слуга народа" Юрий (Юзик) Корявченков.

Но роль президента с удовольствием выполнит Юрий Великий, новый актер "Квартала", ответственный за пародии на главу государства. Кроме того, его можно заказать отдельно от всего коллектива.

Менеджер артиста уточнила, что предновогоднее выступление с небольшими миниатюрами-пародиями на президента будут стоить около 5-8 тысяч долларов, если артист не будет занят на выступлениях с творческим коллективом.

"95 квартал" не против даже выступить с концертом на выезде, например, в Москве. Стоимость выступления будет включать еще и дорогу в столицу страны-агрессора, но в целом не очень увеличится.

Подробней читайте в материале "Апострофа": Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента".

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