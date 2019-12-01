Неделя без света: боевики продолжают масштабную провокацию на Донбассе

Десятки домов продолжают оставаться без электричества в Марьинке, после того, как 25 ноября сильный ветер порвал линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК, гарантий соблюдения режима прекращения огня российские оккупационные войска до сих пор так и не предоставили", - говорится в сообщении.

Как отмечают украинские военные, ремонтные бригады не могут восстановить электроснабжение, поскольку линии электропередач, которые необходимо отремонтировать, расположены в местах обстрела со стороны боевиков.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе Марьинки, в результате чего была ранена местная жительница, которая шла со своим 3-летним ребенком.