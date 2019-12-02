Превращаются в опасную зону: появились грустные фото пляжей в Крыму

В сети показали грустные фотографии с пляжей в населенном пункте Солнечногорское под Алуштой в оккупированном Крыму.

Как пишут блогеры в социальных сетях, здесь штормом сильно разбило берег, из-за чего прямо на пляже оказались глыбы старых каменных построек.

"Металлическая арматура торчит концами вверх. Следующий шторм стянет все это в море и купаться летом в этих местах будет опасно", - пишут в сети.

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Напомним, что американская корпорация Apple приняла решение провести аудит определения спорных территорий из-за скандала с обозначением аннексированного Крыма "российским" в приложении "Погода".

Также "Апостроф" сообщал, что в сети появилось забавное фото из аннексированного Крыма, в Ялте одноразовый стаканчик превратили в многоразовый.