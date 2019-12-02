Убийца на что-то намекал? Всплыла неожиданная деталь покушения на депутата в Киеве

После стрельбы по автомобилю депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева, где трагически погиб его маленький сын, на месте преступления появился букет цветов – розовых и белых роз.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свидетельства очевидцев с места происшествия.

Очевидцы указали, что не знают, как цветы появились на месте трагического обстрела, но при этом сам Соболев отметил, что кто-то его принес и там оставил сразу же после выстрела.

На месте происшествия продолжают работать работники следственно-оперативных групп районного и главного управления.

Ранее "Апостроф" подробнее писал о депутате Киевоблсовета Вячеславе Соболеве, машину которого обстреляли у его собственного ресторана 1 декабря. Вследствие происшествия погиб от пулевого ранения в голову его ребенок.