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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Отца Елены Зеленской устроили в Раде: фото и подробности

вторник, 03 декабря 2019, 18:42
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Отец Елены Зеленская Владимир Кияшко работает помощником нардепа от "Слуги народа" Олега Бондаренко.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на общественное движение "Чесно" .

Кияшко занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие.

"Для меня Владимир Кияшко - это не отец первой леди. Для меня он в первую очередь специалист по вопросам экологии и загрязнения окружающей среды, и именно этим он у меня занимается как помощник. Он помогает мне в городе Кривой Рог, фактически он является моим представителем ", - заявил Бондаренко.

При этом Кияшко не профессиональный эколог, но он специализируется на теме промышленных отходов, как заявляет Бондаренко.

Тесть президента Владимира Зеленского является помощником депутата на общественных началах.

Ранее "Апостроф" сообщал, что народные депутаты из парламентского большинства часто попадают в громкие скандалы. Недавно пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о неприятных инцидентах с народными депутатами партии "Слуга народа" и выразила мнение, что "зашквары - это нормально".

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