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Под стенами Рады предприниматели устроили акцию протеста: фото

вторник, 03 декабря 2019, 12:43
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3 декабря под стенами Верховной Рады протестуют частные предприниматели.

Об этом сообщает "Апостроф".

Пикет организовал Союз украинских предпринимателей. Требуют отменить принятые законы №128-IX и № 129-IX, которые ликвидируют упрощенную систему налогообложения.

Так, ими предусмотрено введение в сферу торговли и услуг программных регистраторов расчетных операций (PPO), электронных чеков и кэшбек покупателям за незаконно выданный чек.

Пикетчики считают, что законы предусматривают введение кассовых аппаратов даже в маленьких магазинах, а все чеки надо будет направлять в налоговую. Это уничтожит малых предпринимателей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 4 ноября, предприниматели со всей Украины собрались в Киеве под стенами Офиса президента (ОПУ), требуя "остановить убийство бизнеса".

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