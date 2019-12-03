Под стенами Рады предприниматели устроили акцию протеста: фото

3 декабря под стенами Верховной Рады протестуют частные предприниматели.

Об этом сообщает "Апостроф".

Пикет организовал Союз украинских предпринимателей. Требуют отменить принятые законы №128-IX и № 129-IX, которые ликвидируют упрощенную систему налогообложения.

Так, ими предусмотрено введение в сферу торговли и услуг программных регистраторов расчетных операций (PPO), электронных чеков и кэшбек покупателям за незаконно выданный чек.

Пикетчики считают, что законы предусматривают введение кассовых аппаратов даже в маленьких магазинах, а все чеки надо будет направлять в налоговую. Это уничтожит малых предпринимателей.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что 4 ноября, предприниматели со всей Украины собрались в Киеве под стенами Офиса президента (ОПУ), требуя "остановить убийство бизнеса".