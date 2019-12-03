Украину засыпает снегом: опубликованы яркие фото и видео из разных городов

В понедельник, 2 декабря, во многих областях Украины выпал снег, который белым шаром накрыл землю.

Фото и видео природного явления опубликовали жители в сети.

Зима пришла вовремя по календарю. Яркая сказка началась с началом новой недели и впечатлила украинцев. Они сделали яркие снимки заснеженных городов и разместили их в интернете.

Полтава

Харьков

Львов

Там прошел мощный снегопад.

ДИВІТЬСЯ ЯКИЙ СНІГ

!!! pic.twitter.com/NWUUwV1fBX — лінивий насть (@tvoyaxalepa) December 2, 2019

Также вечером, 2 декабря, снег не обошел и столицу.

Напомним, 3 декабря по всей Украине синоптики прогнозируют осадки - мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", в Украине наступила календарная зима и столбики термометров с первых дней декабря медленно поползли вниз. Однако синоптики прогнозируют потепление до +9 градусов.