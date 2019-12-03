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Украину засыпает снегом: опубликованы яркие фото и видео из разных городов

вторник, 03 декабря 2019, 08:01
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В понедельник, 2 декабря, во многих областях Украины выпал снег, который белым шаром накрыл землю.

Фото и видео природного явления опубликовали жители в сети.

Зима пришла вовремя по календарю. Яркая сказка началась с началом новой недели и впечатлила украинцев. Они сделали яркие снимки заснеженных городов и разместили их в интернете.

Полтава

Харьков

Львов

Там прошел мощный снегопад.

Также вечером, 2 декабря, снег не обошел и столицу.

Напомним, 3 декабря по всей Украине синоптики прогнозируют осадки - мокрый снег.

Как сообщал "Апостроф", в Украине наступила календарная зима и столбики термометров с первых дней декабря медленно поползли вниз. Однако синоптики прогнозируют потепление до +9 градусов.

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