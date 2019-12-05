Сильный ветер и солнце: синоптик предупредила украинцев о "сюрпризах"

В пятницу, 6 декабря, в Украине будет сухо и даже солнечно, если не набегут туманы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, погоду будет определять антициклон.

"Ветер западный, юго-западный, порывистый, поэтому ощущения будут холоднее, чем реальные показатели. Температура воздуха ближайшей ночью составит -1-5 градусов, на западе -4-10 градусов, завтра днем ожидается +2+5 градусов, на крайнем юге до +5+8 градусов", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в Киеве 6-го декабря осадки маловероятны. Ночью -2-4 градуса, днем +2+5 градусов, ожидаются порывы ветра.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что в начале декабря в Украине установится сухая и немного морозная погода.