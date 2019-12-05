Суд принял решение по скандальному соратнику Трубы

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине.

Как сообщает пресс-служба ВАКС, ему избрали меру в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 миллиона гривен.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал меру пресечения бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,13 млн грн", - говорится в сообщении.

По данным издания "Главком", Щербина является кумом главы ГБР Романа Трубы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки руководства ГБР после получения взятки Игорем Щербиной.