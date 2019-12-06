Известный карикатурист одним рисунком показал всю суть "свободы" в России

Известный карикатурист нарисовал понятие свободы в Российской Федерации и опубликовал карикатуру в сети.

Картинку разместил ее автор Сергей Елкин на своей странице в Facebook.

На рисунке изображена птица и клетка, из которой ее якобы выпустили. Однако птица все же на цепи и не может далеко улететь.

"Вроде отпустили, но не совсем", - подписал он свое творчество.

Так автор выразил свое мнение о приговоре, который вынесли студенту в РФ. Его осудили за "экстремизм" и "призывы народа к насилию".

Как ранее сообщал "Апостроф", в России суд приговорил к трем годам условно 21-летнего студента Егора Жукова, который изначально проходил по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.