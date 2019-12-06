Найдено тело третьей жертвы пожара в Одессе: видео

В пятницу, 6 декабря, на завалах пожара в колледже экономики и права, который загорелся состудентами, нашли еще один труп мужского пола.

Об этом сообщил заместитель начальника областного управления ГСЧС Александр Крицкий.

Таким образом, в результате пожара на данный момент погибли три человека.

Ранее нашли пропавшую 18-летнюю девушку Анастасию Василян. Её исчезновение не было связано с пожаром на Троицкой. Она действительно бывшая студентка колледжа, но в момент пожара была в другом месте. На связь не выходила из-за отсутствия телефона.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что назвали имя первой погибшей девушки в пожаре в доме колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.

Также вечером 5 декабря под завалами обнаружили тело преподавательницы Анны Бортюк.