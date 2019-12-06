В Киеве презентовали почтовый конверт, украшенный ветеранами АТО в рамках проекта "Артрехаб"

В Киеве, 4 декабря, по случаю Дня Вооруженных Сил Украины был презентован немаркированный художественный конверт, выпущенный Укрпочтой с благотворительной организацией "Артрехаб" и художницей ZINAЇDA.

Об этом говорится в пресс-релизе "Артрехаб".

Конверт украсили фрагменты работ пятерых ветеранов и волонтеров Александра Соболя, Тараса Глушко, Вадима Бойко, Руслана Боровика и Ларисы Микитен. Следует отметить, что орнамент был нарисован во время арт-реабилитационных занятий. Целью проекту в объединении назвали привлечение внимания общества к проблемам реабилитации ветеранов и важности арт-терапевтических мероприятий в процессе.

"В основе деятельности общественной организации "Артрехаб" практика арт-реабилитации по авторскому методу, основанном на декоративно-прикладных техниках традиционных искусств Украины. Идея использования художественных практик в психологической реабилитации возникла из убеждения, что творческий потенциал - это вспомогательная сила, важный ресурс для восстановления психологического состояния", - сказала основательница "Артрехаба" ZINAЇDA на церемонии спецпогашения марки на конверте.

"Рисунки наших участников теперь на конвертах. Как тренер горжусь работой каждого. Приятно вспоминать моменты создания работ, которые увидела на выставке посвященной презентации конверта Укрпочты и "Артрехаб", - добавила волонтер Лариса Микитен.

Присутствующие на презентации имели возможность подписать и отправить письмо мира международным организациям и послам доброй воли в рамках флешмоба #free_from_war.

В течение года конверт можно приобрести в любом отделении почтовой связи.

Выставка работ ветеранов и волонтеров, созданных во время реабилитационных занятий "Артрехаб" пройдет с 5 декабря 2019 по 10 января 2020 в помещении Музея почты в Киеве.

"Артрехаб" - благотворительная организация, которая помогает человеку, оказалась в сложной жизненной ситуации, в ее психологическом восстановлении. "Артрехаб" проводит арт-реабилитационные занятия по методике художницы ZINАЇDА "Техника красной нити". Сейчас "Артрехаб" работает с ветеранами и волонтерами АТО ООС, членами их семей.