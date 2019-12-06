В Украине озвучили главное условие для проведения выборов на Донбассе

Выборы на временно оккупированном Донбассе будут проведены только при условии деоккупации территорий и по украинскому законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Это наши территории, где проживают наши люди. Выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только после ее деоккупации, и согласно нашего законодательства и стандартов ОБСЕ", - заявил секретарь СНБО Олексей Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что запланированная на 9 декабря встреча лидеров четырех государств в "нормандском формате" "является не только наиболее важным событием внешней политики Украины, но и крупнейшим приоритетом безопасности повестки дня Европы".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине назвали идеальную дату проведения выборов у боевиков на Донбассе.