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Подрыв "Ощадбанка" в Киеве: появились фото и заявление полиции

суббота, 30 ноября 2019, 12:37
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На месте, где неизвестные подорвали банкомат в Киеве, нашли два баллона и трубки, с помощью которых было совершено преступление.

Об этом сообщает "Апостроф".

Как стало известно, искру, чтобы подорвать смесь, дали дистанционно. По предварительным данным, баллоны для взрыва купили в "Эпицентре".

Сумма украденных денег точно не установлена, но на улице нашли больше 1000 гривен.

Пресс-служба полиции отметила, что вследствие ЧП никто не пострадал. Повреждена внутренняя и внешняя отделка здания, в котором расположена финансовое учреждение.

Правоохранители опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Предварительно, злоумышленники после взрыва забрали с баномата кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас усилия работников полиции направленны на установление и задержание подозреваемых лиц.

Как сообщал "Апостроф", к взрыву банкомата на Русановке в Киеве причастны двое мужчин.

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