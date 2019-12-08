Ни одной снежинки: свежий прогноз на воскресенье и карта погоды

В Украине 8 декабря синоптики прогнозируют осадки, но только в западных областях.

Так, днем по всей стране ожидается от 2 до 7 градусов тепла. Ночью - морозы от -2 до -4 градусов.

По данным Укргидрометцентра, на западной Украине ожидаются осадки в виде дождя. По остальной части страны осадки не ожидаются.

При этом снега в стране не будет, сообщают синоптики.

Интересно, что по всей стране в первые дни декабря прошел обильный снегопад.

Напомним, что в выходные, 7 и 8 декабря, в Украине не ожидается существенных изменений погоды, осадки будут лишь в паре областей.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети показали невероятную по красоте фотографию, которую сделали в украинских Карпатах.