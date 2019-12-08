​Еда беспощадна: в сети подняли на смех свежее фото главаря ДНР

В сети пользователи высмеяли фотографию главаря так называемой ДНР Дениса Пушилина, который очень располнел за последнее время.

Снимок разместил блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Фото было сделано во время турнира по бадминтону в так называемой республике. Он вышел к микрофону с речью в специальной спортивной форме. В ней все сразу увидели его габариты, которые стали значительно больше.

"Бадминтонист, бл*дь", - прокомментировал снимок блогер.

Также пошутили над Пушилиным и другие пользователи.

Как сообщал "Апостроф", пользователи соцсетей смеются над бюстом убитого в Донецке главаря так называемой ДНР Александра Захарченка.

Напомним, ранее главарь так называемой ДНР Денис Пушилин сделал заявление о ликвидации Украины, что высмеяли в сети.