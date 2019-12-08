Заметает снегом: появилось интересное фото из украинских Карпат

В Украине показали фото заснеженных гор, сделанное с одной из наивысших точек Украинских Карпат – вершины горы Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщают в группе "Черногорский горный поисково-спасательный пост" в Facebook.

"По состоянию на 7:50 08.12.2019 на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Падает снег. Ветер восточный. 2-3 м/с. Температура воздуха -6 °С2", - говорится в подписи к снимку.

На фото видно вершину гор, полностью укрытую снегом.

Как сообщал "Апостроф", на вершине горы Поп Иван Черногорский снег выпал еще в ноябре.

Также ранее синоптики дали свежий прогноз погоды для Украины на декабрь и сообщили о снегопадах. А народный синоптик Леонид Горбань рассказал о погоде в новогоднюю ночь в Украине.