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Боевики долго не отдавали тело: в Киеве прощаются с погибшим полковником СБУ, видео

понедельник, 09 декабря 2019, 12:45
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В понедельник, 9 декабря, в Киеве началось прощание с погибшим 1 декабря на Донбассе подполковником Дмитрием Каплуновым.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на 5 канал.

С 38-летним Дмитрием Каплуновым прощаются в центре культуры и искусств СБУ. На траурную церемонию пришли сотрудники СБУ, родственники, боевые товарищи.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с боевым товарищем 37-летним Денисом Волочаевым вели разведку и наблюдение в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации. 1 декабря российские наемники из так называемой 1-й мотострелковой бригады корпуса Вооруженных Сил РФ нашли тело Каплунова. Использовав резонанс в соцсетях, противник понял, какую выгоду может извлечь из сложившейся ситуации, и отказался отдавать тело погибшего. Переговоры несколько раз срывались, хотя украинская сторона была готова выполнить все условия боевиков.

Как сообщал "Апостроф" ранее, Владимир Зеленский посмертно присвоил Дмитрию Каплунову звание Герой Украины.

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