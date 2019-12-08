Сердце разрывается: сеть взволновал ролик о погибшем на Донбассе подполковнике СБУ

В сети опубликовали видео о 38-летнем подполковнике, бойце спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрие Каплунове, который погиб на Донбассе в ночь на воскресенье, 1 декабря и тело которого боевики передали лишь спустя неделю в субботу, 7 декабря.

Видео о подполковнике опубликовал его друг Олег Капитонов на своей странице в Facebook.

Ролик состоит из фотографий Каплунова. Здесь можно увидеть даже детские фото героя. По ним также видно, что погибший увлекался мотоспортом.

В сети тут же стали обсуждать видео, выражая слова соболезнования семье погибшего.

Напомним, что в ночь на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с коллегой из "Альфы" 37-летним Денисом Волочаевым погибли в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода они подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации. Погибшим президент присвоил звания Героев Украины.

Как сообщал "Апостроф", церемония прощания с Денисом Волочаевым состоялась 3 декабря в Киеве. А вот тело Каплунова не отдавали.