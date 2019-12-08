RU  UA  EN

понедельник, 9 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.50
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 декабря

01:15
Ученые сделали интересное заявление о смертоносном оружии ацтеков
00:10
В Киеве подростки устроили массовую драку: сеть возмутило видео

8 декабря

23:52
Напоил и изнасиловал племянницу: в Киеве задержали опасного педофила, фото
23:06
В Киеве устроили акцию у стен ОПУ с требованиями по Донбассу: онлайн трансляция
22:29
Под Ровно 18-летний парень убил 90-летнего пенсионера: назван жуткий мотив
21:50
Пожар в одесском колледже: в правительстве сделали важное заявление
19:48
На твердую пятерку: 5 признаков по-настоящему хорошего секса
19:29
Под Житомиром полицейский насмерть сбил велосипедиста и сбежал: подробности
18:55
В Киеве автомобиль насмерть сбил женщину на пешеходном переходе: фото и подробности
18:20
Заставляла попрошайничать ребенка: в Киеве заметили наглую мошенницу, видео
17:44
Подруга упала прямо на бетон: появился жуткий рассказ студентки о пожаре в Одессе
17:09
Беларусь всколыхнула новая волна протестов против объединения с Россией: фото
Все новости

Сердце разрывается: сеть взволновал ролик о погибшем на Донбассе подполковнике СБУ

воскресенье, 08 декабря 2019, 09:57
переглянути новину українською
Фото: Олег Капитонов\Facebook

В сети опубликовали видео о 38-летнем подполковнике, бойце спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрие Каплунове, который погиб на Донбассе в ночь на воскресенье, 1 декабря и тело которого боевики передали лишь спустя неделю в субботу, 7 декабря.

Видео о подполковнике опубликовал его друг Олег Капитонов на своей странице в Facebook.

Ролик состоит из фотографий Каплунова. Здесь можно увидеть даже детские фото героя. По ним также видно, что погибший увлекался мотоспортом.

В сети тут же стали обсуждать видео, выражая слова соболезнования семье погибшего.

Напомним, что в ночь на 1 декабря Дмитрий Каплунов вместе с коллегой из "Альфы" 37-летним Денисом Волочаевым погибли в "серой зоне" вблизи села Староласпа в Донецкой области. Во время отхода они подорвались на мине. Каплунов погиб на месте, а Волочаев - во время эвакуации. Погибшим президент присвоил звания Героев Украины.

Как сообщал "Апостроф", церемония прощания с Денисом Волочаевым состоялась 3 декабря в Киеве. А вот тело Каплунова не отдавали.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: