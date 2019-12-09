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На Банковой разбили палатки и поставили сцену: фото и видео массовой акции у стен ОПУ

понедельник, 09 декабря 2019, 22:11
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В ожидании результатов переговоров в нормандской формате в Париже, люди находятся под Офисом Президента Украины.

Об этом сообщает инфопространство "Есть!" .

Люди несут к палатке-кухне пакеты и сумки с едой. Также приносят дрова - палатки обогреваются тепловыми пушками, которые работают от генераторов.

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Биотуалеты оборудованы вне двора Офиса Президента в 50 метрах от обоих входов.

Установлена сцена, с которой звучат выступления и песни.

На здание Офиса Президента проектором выводятся различные надписи. Обустроена звукоусиливающая аппаратура и большие экраны.

Фото: Единство

Фото: Единство

Во дворе Офиса Президента стоят палатки, в которых оборудованы Штаб Пункт обогрева, кухня и медиа-центр. Правоохранителей очень много и вход осуществляется через рамки металлоискателей и тщательный осмотр.

В самой палатке проводятся лекции и дискуссии.

Фото: Единство

Фото: Единство

Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Как сообщал "Апостроф", ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на Донбассе .

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