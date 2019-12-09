На Банковой разбили палатки и поставили сцену: фото и видео массовой акции у стен ОПУ

В ожидании результатов переговоров в нормандской формате в Париже, люди находятся под Офисом Президента Украины.
Об этом сообщает инфопространство "Есть!" .
Люди несут к палатке-кухне пакеты и сумки с едой. Также приносят дрова - палатки обогреваются тепловыми пушками, которые работают от генераторов.
Биотуалеты оборудованы вне двора Офиса Президента в 50 метрах от обоих входов.
Установлена сцена, с которой звучат выступления и песни.
На здание Офиса Президента проектором выводятся различные надписи. Обустроена звукоусиливающая аппаратура и большие экраны.
Во дворе Офиса Президента стоят палатки, в которых оборудованы Штаб Пункт обогрева, кухня и медиа-центр. Правоохранителей очень много и вход осуществляется через рамки металлоискателей и тщательный осмотр.
В самой палатке проводятся лекции и дискуссии.
Сейчас в мероприятиях принимают участие около 800 человек. В настоящее время ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.
Как сообщал "Апостроф", ранее началась встреча лидеров "нормандской четверки", посвященная урегулированию ситуации на Донбассе .