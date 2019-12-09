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Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за переговоров в Париже

понедельник, 09 декабря 2019, 14:28
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Президент Украины Владимир Зеленский попал на жесткую карикатуру из-за переговоров в "нормандском формате" в Париже и акции "Красные линии для Зеленского", которая состоялась в Киеве.

Карикатуру разместил ее автор Сергей Елкин на своей странице в Facebook.

На рисунке изображен Зеленский обмотанный красными лентами. Для него якобы звучат реплики на русском и украинском языках: "Стой!", "Не пересекай красную линию!".

Напомним, "нормандский саммит" состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. Переговоры в Елисейском дворце стартуют в 17:00 по киевскому времени.

Как сообщал "Апостроф", 8 декабря в Киеве тысячи человек вышли на акцию под стенами Офиса президента Украины накануне встречи лидеров стран "нормандского формата". Массовый митинг под названием "Красные линии для Зеленского" состоялся на Майдане Независимости.

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