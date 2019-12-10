Смертельный пожар в Одессе: появилось видео момента обрушения стены колледжа

Во время демонтажа аварийного флигеля в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди, был произведен контролируемый завал.

Видео этого момента опубликовано на странице "Подслушано Одесса" в соцсети Facebook.

Верхнюю часть здания обрушили во внутренний двор на "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов. Такие предосторожности были необходимы, чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома.





Во время этих работ улицу Пушкинскую перекрыли, а жителей соседнего дома временно вывели из квартир.

Как сообщал "Апостроф", утром 10 декабря в Одессе произошел новый пожар, теперь на улице Ришельевской. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в магазине неподалеку от сгоревшего лицея экономики.