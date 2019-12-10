RU  UA  EN

среда, 11 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 декабря

20:27
Громкий скандал с импичментом в США: как Трамп отреагировал на обвинения
19:09
В чем виноват Трамп: обнародованы официальные обвинения в рамках импичмента
19:00
Психология шопинга: 10 советов для умного похода за покупками
18:47
Вдова Криса Корнелла обвинила группу покойного мужа в присвоении денег, угрозах и клевете
18:15
Ничего себе: Тина Кароль произвела фурор в сети снимком в бюстгальтере
17:55
В России жестко опозорились с плакатами о помощи ветеранам: фото
17:50
Семья обнаружила, что под их домом поселился гигантский медведь: фото незваного гостя
17:00
Иногда исцеляют семьи: солистка ONUKA рассказала о своем отношении к изменам
16:45
Звезда сериала "Охотник за разумом" сыграет в новой "Матрице"
15:34
В России опять задержали шамана, обещавшего свернуть Путина: видео
15:23
Умерла вокалистка Roxette: вот история песни, которая сделала группу всемирно известной
14:18
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон - ей был 61 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смертельный пожар в Одессе: появилось видео момента обрушения стены колледжа

вторник, 10 декабря 2019, 18:35
переглянути новину українською

Во время демонтажа аварийного флигеля в Одесском колледже экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря вспыхнул пожар и погибли люди, был произведен контролируемый завал.

Видео этого момента опубликовано на странице "Подслушано Одесса" в соцсети Facebook.

Верхнюю часть здания обрушили во внутренний двор на "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов. Такие предосторожности были необходимы, чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома.


Во время этих работ улицу Пушкинскую перекрыли, а жителей соседнего дома временно вывели из квартир.

Как сообщал "Апостроф", утром 10 декабря в Одессе произошел новый пожар, теперь на улице Ришельевской. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло в магазине неподалеку от сгоревшего лицея экономики.

Фотовзгляд

Все галереи
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Потеплеет до +8: синоптики порадовали прогнозом на выходные

Перевозка детей в автокреслах: почему это обернулось хаосом

А доказательства где? Почему не стоит верить всем запретам, а необходимо требовать научного обоснования

Лекарственная мединициатива "Голоса" может иметь печальные последствия для украинцев - СМИ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: