Снежить будет в трех областях: синоптики дали детальный прогноз на 10 декабря

Во вторник, 10 декабря, в четырех областях Украины синоптики обещают осадки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам, мокрый снег обещают в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Также осадки в виде дождя пройдут в Львовской области.

10 декабря дневная температура воздуха на Западе составит +3...+4 градуса за Цельсием. Ночью столбики термометров упадут до 0...-2 градусов. Теплее всего будет на Юге страны - 6-10 градусов тепла днем, и +1...+5 ночью. На Востоке термометры покажут в дневное время суток +2...+5 градусов, а в ночное - 0...-2.

На остальной территории Украины днем прогнозируют +2...+5 градусов, а ночью -1...+2 градуса. Также не будет осадков, ветер южный 3-8 м/с.

Как сообщал "Апостроф", в Украине показали фото заснеженных гор, сделанное с одной из наивысших точек Украинских Карпат - вершины горы Поп Иван Черногорский.