"Ледовой дворец" и бассейны: всплыли резонансные детали о роскошной даче Путина в Крыму, фото

Российские оккупанты выставили вооруженную охрану на южном берегу Крыма, между Форосом и Ялтой, где находятся так называемые "госдачи" № 6, 8, 9 и 10, за последние годы там были построены новые заборы и посты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Проект. Медиа".

Местные жители сообщают, что здесь затеяли масштабную стройку – предполагается, что россияне возводят там "ледовый дворец". Работники на стройке подтвердили, что на этом месте будет возведен каток. На российском сайте госзакупок указывается, что на этой территории со средств управления по делам президента РФ строили бассейны, сауны, спа, а также общежитие. Крымчане предполагают, что после завершения строительных работ сюда будет ездить на отдых Путин.

"В кустах сидят сотрудники и выскакивают при приближении посторонних. У местных они проверяют документы", - заметил крымчанин.

Также он отметил, что теперь жители близлежащего к дачам поселка Олива не могут официально зарегистрировать дома и землю, поскольку начальник ФСО оккупантов по Крыму запретил Росреестру "вносить в кадастровую базу попавшие в охранную зону объекты".

"Земля под домом моя, ее я успел зарегистрировать в 2015 году, когда зоны еще не было, а дом не мой", - пояснил местный житель.

По его словам, иски об этом в Европейский суд по правам человека готовы отправить уже шесть местных жителей. При этом, почти все жители Оливы считают, что их в ближайшее время будут принудительно отселять.

Еще один участок со статусом "дачи Путина" журналисты нашли на трассе Севастополь-Ялта – он занимает территорию от госдач 6 и 8 до скалы Ифигения. Здесь ранее находился санаторий "Таврия" - собственность олигарха Игоря Коломойского. В 2014 году его отобрали ("национализировали") оккупанты и передали ФСБ под хозяйственное управление в Крыму. Здесь были построены три вертолетных площадки, два корпуса, административные здания, гаражи. Объект оборудовали отелем, собственной системой очистки воды, генераторами. В данный момент это один из самых охраняемых гражданских объектов на полуострове. Сотрудники объекта утверждают, что сюда уже приезжал отдыхать директор ФСБ РФ.

Также оккупанты закрыли доступ к известной достопримечательности южного берега Крыма – урочищу Батилиман у мыса Айя. Эту территорию контролировал сын Виктора Януковича Александр, но после аннексии Крыма ее выкупил банк "Россия", и по словам местных работников сюда будет приезжать на отдых глава Совета федерации РФ Валентина Матвиенко. Ее ранее замечали на этой территории во время строительных работ.

Журналисты отмечают, что в окрестностях указанных объектов постоянно появляются люди в форме и проверяют документы, поэтому туристов здесь уже практически нет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Ялте оккупанты приступили к реконструкции на стадионе "Авангард", чтобы, по мнению местных, незаконным путем присвоить землю.