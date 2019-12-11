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Украинцев ждет важное изменение с субсидиями: что нужно знать

среда, 11 декабря 2019, 08:30
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Фото: korrespondent.net

Министерство социальной политики обновило форму заявления о назначении и предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Соответствующий приказ и форма были опубликованы на сайте "Лига:Закон".

Приказ №1528 от 23 октября 2019 года вступит в силу со дня официального опубликования.

Отмечается, что 20 августа 2019 года Минсоцполитики разъяснило, что монетизированную субсидию можно получить в любом из 38 уполномоченных банков. Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированную субсидию.

При этом, начиная с октября текущего года выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.

Получатели субсидии, у которых отсутствуют счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, у которых есть долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через Ощадбанк.

Кроме того, тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в Ощадбанке. Но если субсидиант хочет получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другом банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением нужно предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Как ранее сообщал "Апостроф", по сравнению с прошлым годом размер средней субсидии на оплату коммунальных услуг для украинцев в октябре уменьшился на 8,7% и составил 492,1 гривны.

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