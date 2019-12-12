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Брифинг МВД по делу Шеремета: онлайн трансляция

четверг, 12 декабря 2019, 17:14
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МВД проводит брифинг про задержания подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Трансляция ведется на YouTube.

По последним данным, задержаны известный музыкант, бывший боец ССО Андрей Антоненко, волонтер и военный медик Юлия Кузьменко. также проводятся обыски у добровольца Петра Кияна и военной медсестры Яны Довгань.

Журналистка Ольга Худецька сообщила, что среди подозреваемых должен был быть ветеран АТО Иван Вакуленко. Но после повести про допрос его нашли мертвых при странных обстоятельствах.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве авто в центре Киева. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, но ее на момент трагедии в салоне авто не было.

Как сообщал "Апостроф", подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области бывший участник АТО Владислав Грищенко во время своей речи в Печерском райсуде Киева заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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