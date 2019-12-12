Придется ждать SMS: украинцев предупредили о важном нововведении с пенсиями

С 1 января Пенсионный фонд сможет предоставлять электронные услуги через мобильное приложение доступа к персональной странице пользователя.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Пенсионного фонда.

Зарегистрироваться на веб-портале можно, подав заявление в орган Пенсионного фонда лично с предъявлением удостоверяющих документов. В случае подачи заявлений через уполномоченного представителя к заявлению прилагаются документы, подтверждающие его полномочия.

Регистрация на веб-портале лиц, которые имеют квалифицированную электронную подпись или платежную карточку, одновременно являющуюся пенсионным удостоверением, осуществляется автоматически.

Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде. О принятии решения о назначении пенсии сообщат по электронной почте или SMS. Получить удостоверение можно будет в фонде.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинцев ждут сразу два "сюрприза" с пенсиями в 2020 году.