Громкие задержания по делу Шеремета: адвокат указал на серьезные нестыковки

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, по которому провели ряд задержаний и объявили подозрения украинским волонтерам и ветеранам АТО, есть много несостыковок.

Об этом утром 13 декабря в Facebook написал адвокат Маси Найем.

По словам адвоката, он считает, что при наличии хорошей доказательной базы первые лица государства не стали бі давить своим авторитетом на мнение общества.

"Они бы просто показали убедительные доказательства", - пишет он.

Также Найем отметил, что не верит в мотив.

"Больше дестабилизирует общество такие вот выходки первых лиц государства. А потом… почему, не добившись дестабилизации, они не пошли дальше? Если бы у следствия действительно были доказательства, то они бы не упрашивали меня и Андрея в час ночи, чтоб мы дали свое согласие пройти полиграф. Так это не работает", - добавил он.

Адвокат также считает, что сам Арсен Аваков, глава МВД, и его окружение часто врут.

"А как быть с заявлением А. Геращенко, советника А. Авакова: "Покушение на меня и убийство Шеремета устроены Россией"? Может хватит верить ему и всему его окружению, если уже доказано, что они часто врут", - добавил он.

Также Найем усомнился в результатах экспертизы по походке.

"Это обычный эксперт. Такую экспертизу не все суды принимают. К ней доверия не больше, чем к эксперту Валиахметову", - пишет адвокат.

Также он перечислил ряд несостыковок, которые связаны с личностью Авакова.

Как сообщал "Апостроф", по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета задержали еще двух подозреваемых - военного медика Яну Дугарь и добровольца Петра Кияна.