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Известный украинский шоумен заявил про ночной обыск в его квартире

пятница, 13 декабря 2019, 13:12
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Ночью на пятницу, 13 декабря, в квартиру к шоумену и певцу Антину Мухарскому ворвались правоохранители и начали проводить обыск.

Об этом сам украинский шоумен сообщил у себя на странице в Facebook.

По его словам, по этому адресу в Подольском районе Киева проживает не он – жилье у него арендуют посторонние лица.

Он отметил, что силовики выломали дверь, чтобы попасть в квартиру. Также по его словам, обыск продолжался практически до утра.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов", - отметил шоумен.

Также следует отметить, что ранее Мухарский жестко раскритиковал президента Владимира Зеленского и его окружение за расследования против ветеранов АТО и членов волонтерского движения. По его мнению, все действия властей в отношении защитников Украины носят элементы шоу для электората.

"Все превращают в шоу! Только вместо Юзика и Жени - Аваков и полковники МВД с обязательным монологом Зеленского в конце!! Эта пресс-конференция - шоу: структурированная спланированная, и циничная акция по дискредитации всего волонтерского движения и ветеранов АТО, шитая белыми ниткам! Шьют обвинения по телефонным интонациями и фразам, вырванными из контекста бесед (как бульварная пресса), давая прежде всего "простому народу, который устал от войны" сигнал мочить патриотов", - писал тогда шоумен.

Как сообщал "Апостроф", 12 декабря домой к ветерану АТО Андрею Антоненко явились правоохранители с обыском. Ему было объявлено подозрение по делу об убийстве Павла Шеремета. Сержант ООС Андрей Антоненко является основателем украинской группы Riffmaster и автором неофициального гимна Сил спецопераций.

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