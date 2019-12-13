Сакральные жертвы: что не так с главной версией убийства Павла Шеремета

Национальная полиция представила результаты расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Следствие установило, что к убийству журналиста причастны Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Инна и Владислав Грищенко, имевшие отношение к добровольческому и волонтерскому движению. По мнению следствия, такая версия вызывает вопросы, потому что бросает тень на добровольцев, которые активно протестовали против попыток президента Владимира Зеленского установить контакты с Россией для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как известно, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в результате срабатывания взрывного устройства, заложенного под днищем автомобиля, на котором журналист ехал на работу. Материалы следствия были продемонстрированы на брифинге в Министерстве внутренних дел, проведение которого было анонсировано в срочном порядке - за полтора часа до его начала. На брифинге кроме руководства МВД и Национальной полиции, присутствовали генеральный прокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский.

Следствие отрабатывало четыре основных версии: ошибка в объекте преступления, бытовые конфликтные ситуации, профессиональная деятельность журналиста и дестабилизация социально-политической ситуации путем убийства известного человека. Последняя была выбрана основной. Полиция отрабатывала похожие преступления по всей стране и вышла на след группы исполнителей. Согласно продемонстрированным в ходе брифинга записям камер видеонаблюдения и телефонным разговорам, следствие предположило, что к убийству журналиста причастны Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко, Инна и Владислав Грищенко.

При этом, по версии правоохранителей, на основание проведённых экспертиз, взрывное устройство под автомобиль Шеремета закладывала детский хирург Юлия Кузьменко, а помогал ей ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко. На момент написания материала суд должен был избрать для них меру пресечения. Супруги Грищенко уже находятся под арестом по подозрении в покушении на убийство. Стоит отметить, что фигуранты имеют отношение к добровольческому и волонтерскому движению в Украине.

Кроме подозрения в убийстве Павла Шеремета, следствие указывает на попытку дестабилизации ситуации в стране указанной группой. Для этого велся поиск "сакральной жертвы", которая должна была бы вызвать революцию добровольческого движения. Как вариант, рассматривалась волонтер Маруся Звиробий, которую подозревают в угрозах президенту Зеленскому. Генеральный прокурор подчеркнул, что организаторы еще не найдены. Министр внутренних дел Арсен Аваков, в свою очередь, допустил, что в деле может присутствовать и российский след.

Озвученные версии, как и мотивация вызывают ряд вопросов. В первую очередь, из-за якобы причастности к ним участников добровольческого движения, волонтеров и ветеранов АТО. В последние несколько месяцев именно они являются главной протестной силой в стране. Любые заявления или намерения властей, касающиеся переговоров с Россией по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, тут же вызывали общественные акции. Последняя проходила под стенами Офиса президента, как раз во время переговоров в нормандском формате. 12 декабря на площади перед зданием ОПУ начали заливать новогодний каток. В социальных сетях это вызвало волну шуток, мол, президент решил оградиться от протестов катком.

Также стоит отметить, что в последнее время, участников АТО связывают со всеми резонансными преступлениями в стране. Как, например, в убийстве ребенка во время покушения на бизнесмена Вячеслава Соболева.

Политический эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Максим Степаненко считает, что версия следствия о причастности к убийству Шеремета и попыткам дестабилизации ситуации в Украине добровольцев может привести к росту социальной напряженности. В частности, во время брифинга по делу Шеремета большой акцент был сделан именно на маргинальности действий фигурантов дела. На данный момент можно говорить, что на добровольческое движение была брошена тень подозрений в участии в заказных убийствах. Данный факт может быть использован для склонения мнения общества на сторону власти, что облегчило бы задачу, к примеру, по дальнейшему разведению войск на Донбассе. Но опасность данной ситуации заключается в том, что военные и добровольцы имеют высокий рейтинг доверия украинцев.

"В контексте предстоящих событий на Донбассе это может использоваться против отдельных воинственно настроенных групп добровольцев или ветеранов. Но это может иметь и обратный эффект, наоборот сплотить общество и активизировать молодежь", - пояснил Степаненко "Апострофу".

По мнению политического эксперта МЦПИ Игоря Петренко, указанные факты позволят власти избавиться от опасных политических конкурентов, указав обществу на их преступные намерения.

"Он умножает на ноль наиболее агрессивных и опасных оппонентов, получая пространство для маневра, в том числе и касательно мирных инициатив на Донбассе. Интересно, что не названы заказчики, а это позволит в будущем манипулировать мнением. Некоторые факты были поданы так, что это может вызвать склоки в среде добровольцев", - сказал он изданию.

Собеседник "Апострофа" в окружении президента рассказал, что сценарий и варианты проведения брифинга обсуждались на заседании Совета национальной безопасности и обороны, который собирался перед Нормандским саммитом 3 декабря и 7 декабря (в закрытом режиме).

"Дело Шеремета расследовали более трех лет, при этом в руководстве МВД работали одни и те же люди. Но, как только президент взял его на контроль, в октябре этого года, сразу же появился результат", - сказал собеседник.