Суд избирает меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко: фото и видео из зала

Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - медику и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.

Отмечают, что подозреваемую встретили в зале суда аплодисментами и обидными криками в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента России Владимира Путина.

Напомним, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал "Апостроф", силовики провели обыск в квартире и в автомобиле Юлии Кузьменко.