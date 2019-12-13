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Суд избирает меру пресечения волонтеру Юлии Кузьменко: фото и видео из зала

пятница, 13 декабря 2019, 16:08
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Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения второй подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - медику и волонтеру Юлии Кузьменко.

Об этом сообщает ресурс LB.ua.

Следствие считает, что именно она прикрепила бомбу на днище автомобиля Шеремета и привела ее в действие.

Отмечают, что подозреваемую встретили в зале суда аплодисментами и обидными криками в адрес министра внутренних дел Арсена Авакова и президента России Владимира Путина.

Напомним, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщал "Апостроф", силовики провели обыск в квартире и в автомобиле Юлии Кузьменко.

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