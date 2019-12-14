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Ликвидация Киевского патриархата: Епифаний сделал громкое заявление

суббота, 14 декабря 2019, 14:56
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Митрополит Епифаний заявил о ликвидации Киевского патриархата.

Об этом сообщает архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

"На заседании Архиерейского Собора Митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархии УАПЦ"", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", митрополит Епифаний заявлял, что окружение патриарха Филарета сеет вражду и ненависть, у него за спиной играют некоторые пророссийские силы.

Напомним, ранее почетный патриарх Филарет резко ответил на решение Синода Православной церкви о предоставлении ему права пожизненного проживания в здании на Пушкинской и создании религиозную комиссию. Также Филарет говорил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП являются ложью.

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