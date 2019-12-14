На украинском курорте пляжи после шторма покрылись густым "снегом": впечатляющие фото

В сети показали удивительные фотографии пляжа "Аркадия" в Одессе, которые покрылись пеной после шторма.

По опубликованным снимкам можно подумать, что вместо пены на пляжах здесь лежит снег.

Интересно, что подобное явление для Одессы не является редким. При этом стоит отметить, что оно происходит чаще в теплое время года, нежели зимой.

Напомним, что пляжи Калифорнии оккупировали необычные существа, похожие на мужской половой орган.

Также "Апостроф" сообщал, что в Ялте, в аннексированном Крыму, оккупанты приступили к реконструкции на стадионе "Авангард" для того, чтобы незаконным путем присвоить землю.

Кроме того, в сети показали грустные фотографии с пляжей в населенном пункте Солнечногорское под Алуштой в оккупированном Крыму.